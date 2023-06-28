韋禮安將在11月11日於台北小巨蛋舉辦「如果可以，我想和你明天再見 again」安可返場場次，一開賣即完售。主辦單位以及藝人方的協調下，韋禮安也正式宣布即將於11月12日於小巨蛋再加開一場。

金曲獎頒獎典禮將在7月1日登場，身為主持人的韋禮安，面對即將到來的金曲獎，以及即將開賣的安可加演場，被問及是否備感壓力時，韋禮安也表示：「沒問題的！不會辜負大家期待！」

韋禮安宣布加場的同時，也不忘滿足所有粉絲對「韋氏迷因」期待，結合社群平台上大家常看到的說書人短片，以及慣例的「海獅梗」，拍攝「小陳的故事」。影片講述出道十幾年的小陳，為了宣傳演唱會，努力加入海獅會，目標成為「頭號粉獅」。影片一出，隨即引起所有網路「粉獅」們的討論。

韋禮安「如果可以，我想和你明天再見 again」台北小巨蛋演唱會，將在11月12日加場演出，門票將在7月2日上午11點於KKTIX及全家FamiPort全面啟售。