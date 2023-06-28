國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，今公布侯競選辦公室人事規畫，宣布由國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長。國民黨主席朱立倫坦言，侯友宜競選總部可能要幾個月後才成立，現在已經先把競選工作室擴大成為競選辦公室，由前國安會秘書長金溥聰擔任執行長，對於金溥聰願意幫忙表達高度肯定與感謝。

朱立倫表示，侯友宜競選總部要在幾個月之後才會成立，現在已經將競選工作室擴大成為競選辦公室，侯友宜總統候選人今天宣布邀請金溥聰前秘書長擔任競辦執行長；他表示，金溥聰過去擔任黨秘書長，在選戰上，尤其文宣、媒體、策略等方面很有經驗，對於金溥聰願意幫忙表達高度肯定與感謝。

至於組織系統，朱立倫認為，這場選戰是結合所有立委候選人與總統候選人一起打選戰，所以母雞要帶小雞，小雞要跟母雞團結在一起，因此特別邀請黨團總召、政策會執行長曾銘宗領軍、擔任召集人，結合各地縣市黨部以及各地立委候選人，所有團體結合在一起，成為組織系統最強的後盾。

朱立倫說，他特別謝謝曾總召以及另外兩位副召集人，前立委林鴻池與前副秘書長謝龍介。此外，有關國政工作，包括國政白皮書、國政事務研討，要跟智庫對接，也感謝前副院長杜紫軍擔任召集人。

朱立倫強調，有關後援體系等要靠大家團結在一起，所有黨務工作同仁，分北中南，共同團結，昨天第一場調訓了北台灣的黨工同仁，明天到中台灣、禮拜五到南台灣，我們會親自到現場，讓每一位黨務同仁成為核心中的核心，成為造浪者的一部分，大家團結在一起。

朱立倫呼籲，過程中不要再想見縫插針，不要再想製造困擾，唯有團結一致，像球隊、大團體，大家團結在一起，才能共同迎接2024勝選，我們一起加油、努力。