國聯豪門大都會季前拚命補強，本季戰績卻未能和爆表的團隊薪資成正比，外界猜測總教練修瓦特（Buck Showalter）烏紗帽可能不保，大都會「富爸爸老闆」科恩（Steve Cohen）今（29日）召開記者會談論球隊現況，仍對修瓦特投下信任票。

和以往舊思維的球隊老闆不同，科恩希望避免任何反覆無常或彼此間的觀點不同而影響決策，他強調保持球團內部穩定，對於吸引和留住優秀人才來說非常重要，並表示自己耐心十足，修瓦特和總管艾普勒（Billy Eppler）絕對會待好待滿整個2023年賽季。

科恩也提到，目前球團正在計劃雇用棒球營運總裁，過去科恩非常欣賞前運動家「魔球總裁」比利比恩（Billy Beane）和前小熊冠軍總裁艾普斯頓（Theo Epstein），但兩人沒有意願前來投靠，導致大都會該職位空缺。棒球營運總裁的頭銜高於總經理，但科恩表示，新的棒球營運總裁將和艾普勒是「魚幫水，水幫魚」的合作關係。

大都會陷入水深火熱的困境，目前球隊處在國聯東區第4位，落後龍頭來到16場差距，如果季後賽在今天開打，大都會將以8.5場勝差錯過大賽，美國博弈公司「SportsLine」開出賭盤，大都會進入季後賽的機率只有22%。科恩強調，如果球隊勝率不增反減，不排除將會在交易截止日前成為賣家。