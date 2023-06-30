最近演藝圈指控性騷擾「MeToo」的風波不停，近日，又有網友在《Dcard》透露多年前認識一位汪姓男性，後來她去拍戲的地方找對方，由於對方臨時住的是汽車旅館，她沒想太多便進房，未料卻遭男方無套進入，受害者更點出5個線索，包括姓汪、名字很像球星、暖男形象、曾和年紀大的藝人交往、曾欠債，引來網友狂猜。

最近有網友在《Dcard》表示，自己曾在3月發過類似文章，因為上了新聞她便刪文逃避，最近見「MeToo」竄起，她決定再次公開這篇文章，表示8年前自己才19歲，男方47歲，兩人在交友軟體認識，進而有了對方的LINE帳號，某次兩人約出去吃甜點，當天男方開賓士車接她，怕被偷拍便要女網友從後座上車，沒想到不是開到甜點店，而是到了山上。

女網友說，到了目的地後，該男星便到後座跟她聊天並摸她大腿、胸部、私密處，並親吻，要求女網友叫他「哥哥」，一星期後男星到女網友家附近拍戲，說要好好道歉，卻稱因現在住的是汽車旅館，要求女網友到汽車旅館房間找他，沒想到被強迫發生關係。

女網友回應，當下對方沒戴保險套，結束後她內心崩潰，立刻拿包包離開現場，躲在棉被哭了一整晚，如今還是需要去身心科看診，在新聞畫面上看到對方的臉都會想吐，但慶幸該男星最近作品不多了，「我不知道受害者有多少，但以他的話術和熟練程度，一定還有受害者…不可能只有我」，並表示說出來是為了自己能得到救贖，也引來網友討論故事中的男主角到底是誰。

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