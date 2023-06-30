報導指出，中國今年初結束「動態清零」防疫政策後，重開國門，也走到國際舞台前沿，包括促成伊朗及沙烏地阿拉伯恢復建交，派出特使到訪烏克蘭及俄羅斯希望促成俄烏談判，近日又幫助促進以色列及巴勒斯坦和平談判。

中國國家主席習近平更提出「全球安全倡議」及「全球發展倡議」，實現他的國際新秩序願景，以對抗他所認為的美國霸權主義。

在這過程中，中國與俄羅斯變得更友好，因為習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）都認為，美國及其盟友試圖掣肘中俄。

俄烏戰爭爆發後，中國仍把與俄羅斯的關係放在首位，

因而破壞了與美國、歐洲和世界上許多大型經濟體的關係。

瓦格納集團（Wagner Group）兵變落幕後，中國表示支持俄羅斯「維護國家穩定」。俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）在兵變剛落幕便與中國國務委員兼外交部長秦剛會晤，這表明中俄繼續保持密切雙邊關係。

不過，報導指出，俄羅斯的內亂和不穩為中俄關係注入了新風險。近期烏克蘭加大反攻之際，加上瓦格納集團兵變，增加俄烏戰爭的不確定性。

總部設在北京的「全球化智庫」（Center for China and Globalization）副主任高志凱（Victor Gao）表示，瓦格納集團兵變完全出乎中國等許多國家的意料。

他說，俄羅斯的不穩定加大了烏克蘭戰爭升級的機率，可能會促使俄羅斯更認真地考慮部署核武器。俄羅斯爆發內亂也令和平談判更緊迫。

美國中情局（CIA）前高級情報員卡佛（John K. Culver）為美國華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）撰文表示，對習近平和中國來說，因獲西方支持的烏克蘭軍事反攻行動和制裁取得成功，以致俄羅斯的內亂和不穩使得中國進一步被孤立。

他表示，習近平的務實選擇是緩和與歐美的緊張關係，但事實證明習近平比中共之前數名領導人更注重意識形態。

澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）研究中俄關係的高級講師羅廖夫（Alexander Korolev）說，即使俄羅斯局勢動盪，北京可能仍會繼續經營與俄方的政治夥伴關係，就算俄羅斯領導層更迭，中國都會繼續將俄方視為對抗美國的重要橋頭堡，「他們有更大的棋要下」。