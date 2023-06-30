中石化111年度合併營業收入為250.28億元，營業淨損38.46億元，稅後淨利2.5億元，相較2021年，總營收下降了近28.82%。

中石化表示，111年度因面臨疫情、俄烏戰爭帶來的油價和天然氣價格上升的挑戰，產品營運受到了巨大衝擊，主因除通膨和利率上升，致使丙烯(月青)和己內醯胺系列產品的需求下滑，更因近年中國大陸不斷擴大產能，產品市場銷售價格和銷量深受影響。面對大環境的挑戰，中石化將持續強化公司治理，對轉投資事業及子公司的經營管理，透過不同功能之委員會和科學化之監督，以提昇運營效率，並規劃出場機制，讓資源持續滾動發展。

另外，中石化為配合公司雙主軸策略，將持續強化與金融機構合作關係，並善用公司投資性不動產及搭配ESG績效，以爭取提高永續連結貸款額度，或發行綠色金融或永續發展相關產品，改善公司財務結構。

創新與研發是中石化邁向永續經營的核心，將專注在綠色製程上，以期提高節能減碳和發展循環生產；與進行製程上副產品與衍生物開發，掌握原料優勢，強化上下游供應鏈整合。同時，中石化將以自有核心技術及既有產品為基礎，加速佈局高值化產品研發及銷售項目(如: 電子級化學品、鋰電池添加劑、能源汽機車材料、生物可分解材料及綠色環保材料等)，迄今已取得234篇專利，並將積極朝向綠色環保、循環生產及減少污染物生成等新製程路徑進行開發。雙主軸之土地開發業務，著重於中石化全資子公司鼎越公司積極推動「京華廣場」之建案打造全新Grade A+的未來化頂級商辦園區，將自然生態融入商辦空間，降低進駐企業之建置成本與碳排量，實現ESG永續理念。