澳洲智庫日前發布最新「全球和平指數」（GPI）報告，提到中國大陸若封鎖台灣，全球經濟產值可能損失2.7兆美元（約台幣84兆元），即全球 GDP的3%，幾乎比2008年金融風暴造成的經濟損失（1.4兆美元）多出一倍。估計中國經濟將因此萎縮7%，而台灣經濟更慘恐將萎縮近40%。

澳洲經濟與和平研究所（Institute for Economics & Peace，IEP）公布的2023全球和平指數顯示，台灣排名第33，和平狀態屬「高」。

報告指出，冰島2008年以來，一直蟬聯全球最和平的國家，其次為丹麥、愛爾蘭、紐西蘭及奧地利；排名第6至第10分別為新加坡、葡萄牙、斯洛維尼亞、日本、瑞士；中國排名80，和平狀態屬於「中等」；阿富汗連續6年墊底，列為全球最不和平的國家。

今年調查發現各國和平指數平均下滑0.42%，主要是俄羅斯入侵烏克蘭及引發後續效應，導致全球和平惡化。

全球和平指數評比，包括163個國家及地區，針對社會治安及安全、國內外衝突程度、軍事化程度等3大面向及多項指標進行評比。

此外，這項報告也針對未來可能發生的衝突進行分析，近期中國大陸軍機頻頻擾台，引發台海緊張情勢，一旦中國封鎖台灣，恐導致全球經濟產值在第一年損失2.7兆美元（約台幣84兆元），總產值減少2.8%，幾乎比2008年金融危機造成的經濟損失高出一倍。

值得注意的是，近60%的經濟損失發生在中國大陸和台灣；估計中國經濟將萎縮7%，而台灣經濟更慘恐將萎縮近40%。