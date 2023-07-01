南部某高中張姓男老師，遭到多名學生指控上課常脫離主題開黃腔，不但在課堂上公然問女學生「破處沒」，也問男學生「一天打幾發」，甚至揶揄客家同學「客家人是不是把精液省起來不打」等，經學生控訴後，被校方認定性騷擾記申誡一次並要求接受上性平課及心理輔導，但張男不服，聲稱控訴他的學生曾霸凌他人，因遭他處罰而刻意誣陷，高雄高等行政法院審理後，認定事證據俱全，判張男敗訴。

根據判決，女學生對調查小組陳述，老師上課經常講跟上課無關的，常常就會扯到同學。然後就扯到問我說我「破處了沒……。」，而且真的不止一次。同學也證稱，我記得老師有問過她。

另外一名男學生表示，老師在一年級下學期上課時，不記得什麼情形下問我一天幾發，就是在講打手搶。當下沒有回應老師，其他人也沒有起哄要回應。

更離譜的是，還有學生也反映，上課中老師先說了一些黃色笑話，不知道怎麼扯到客家人，然後就問班上有沒有客家人，當時他就有舉手，因為自己媽媽是客家人，老師就問「你們客家人是不是都把精液省起來不打」，當下自己被問了之後的感覺很不舒服，就有感覺被性騷擾。現場多位學生也都表示老師確實有說過。

法官認為，張男負有本於良知發揮師道及專業精神之教師義務，其直接對於高中女學生使用類似「破處」之字眼，難認為適性之教學，顯已逾越教學自由之範疇。

且張男承認曾於與同學互動過程中有提及打手槍言論，與學生指述「老師曾問其一天幾發」「就是在講打手搶」之主要陳述一致。

張男答辯，是因指控他性騷的3名學生曾霸凌同學，當時他堅持依法處理，因此遭到報復，這3人還曾誣陷他用下體撞學生、摸學生屁股等，但校方全然相信他們的指控。

法官逐一檢視事證後，認為張男的主張，均不足採信，校方處分並違誤，因此訴請撤銷處分，應予駁回。