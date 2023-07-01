配合行政院TPASS通勤月票計畫，台南、高雄和屏東結合，推出999元月票，並於1日正式上線。（楊舒婷攝）

配合行政院TPASS通勤月票計畫，台南、高雄和屏東結合，推出999元月票，並於1日正式上線。今日也在高雄火車站舉辦上線儀式，中央由賴清德副總統、行政院長陳建仁出席，而高雄市長陳其邁也到場體驗TPASS通道。根據了解，目前高雄已賣出8000多張TPASS月票，且陳建仁承諾，未來將會繼續延續此項福利。

南高屏999通勤月票方案適用3縣市內各大公共運輸，包括台鐵、捷運、輕軌、市區客運（含公車式小黃）、公路客運、公共自行車（前30分鐘免費）及渡輪（鼓山-旗津、前鎮-中洲），打造南台灣3大縣市便利生活圈，更是全台提供最多元運具服務的通勤月票。

賴清德表示，TPASS啟用後有3大功效，第1是不論是通勤或觀光用途，只要搭得上TPASS， 就可以得到上政府的幫助，搭愈多賺愈多；第2則是能夠促成通勤族利用公共運輸，因為整合了跨縣市、跨交通，因此通勤族可以選擇郊區的住處；第3是減少碳足跡、減少碳排放量。

陳建仁表示，因為高雄捷運還不夠密集，因此公車一定要捷運化，除了班次要多還要準時化。當中央跟地方攜手合作，就能走得更遠，因此承諾TPASS特別預算用盡後，將會運用公共預算，繼續讓TPASS永續發展。