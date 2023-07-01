第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日在台北小巨蛋盛大舉行，本屆特別貢獻獎得獎人之一是已故作詞人林秋離，他的愛徒林俊傑獻唱3首經典歌曲，令全場為之動容；而林秋離遺孀熊愛玲聽到最後，不禁落淚，在台下頻拭淚。

林俊傑一登場，以自彈自唱型式表演恩師林秋離的創作金曲張惠妹的〈聽海〉，接著帶來〈哭砂〉，邊演唱邊與演奏樂隊大合奏，唱到第三首〈心痛〉時，他直接拿起麥克風面向台下觀眾，深情演唱；當林俊傑唱到恩師為他創作的〈不為誰而作的歌〉，熊美玲在台下不禁落淚，再唱回〈聽海〉全場都被感動到，熊美玲也忍不住頻拭淚。

林俊傑致敬林秋離的表演，林秋離愛妻熊美玲在台下拭淚。（圖／摘自LINE TV）

第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日在台北小巨蛋盛大舉行，典禮主持由音樂才子韋禮安獨挑大樑，而表演嘉賓更是被網友大讚最期待，分別是蔡健雅、林俊傑、A-Lin、原住民歌手Matzka及葛西瓦、神棍樂團將與饒舌歌手Yappy，還有國際級音樂人日本人氣樂團King Gnu和泰國小王子Phum Viphurit。本屆金曲星光熠熠又有各方音樂人齊聚，展現台灣多元音樂型態。