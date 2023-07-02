少子化帶來的衝擊相當凶猛，教育部公布最新統計預測，112學年大學1年級學生人數將跌破20萬人僅剩19.1萬人，到127學年的未來16年間，大學1年級學生平均年減3400人或1.9％。此外，自113學年大學學生數將跌破90萬人，而127學年更將僅剩71.9萬人。

受到少子化影響，近年許多大學招不到學生而面臨退場，而產業界（尤其是半導體業）也大缺工，進一步影響台灣經濟發展。不過根據教育部對未來16年的預測，少子化的衝擊仍相當大，政府必須提早因應。

教育部統計，在101學年時，大一學生數有27.8萬人，之後一路下滑，到111學年時還有20.1萬人。不過20萬人的關卡將被打破，預計9月開始的112學年大一新生將僅剩19.1萬人。也就是11年來，大一新生人數少了8.7萬人或31％。

不過教育部預估，大一新生數還會續下滑，到了117學年時僅剩15.7萬人，之後會有一點回升，到119學年時升到18.9萬人，之後又繼續下降，到127學年時僅剩14.7萬人，較111學年減少5.4萬人或26.8％。從112至127學年這16年間，大學1年級學生數平均年減3400人或1.9％。

此外，教育部觀察101至127學年這26學年間之大學學生數，105學年前由於對應之大學1年級學生未受少子女化影響，大學學生數約維持於111至114萬人，107至111學年受少子女化效應影響，人數從104.9萬人降至93.6萬人，5年來大減11.3萬人。

不這還不是最糟，教育部預測113學年起大學學生數將跌破90萬人，而118學年又逢虎年效應，人數將減至76.6萬人之低點；至122學年之龍年婚育潮，方帶動大學學生數轉增至83萬人。

相較於101學年大學學生數有113.9萬人，教育部預估127學年僅剩71.9萬人，26學年間減少42萬人或36.9％。而預計112至127學年未來16年，大學學生數平均年減1.4萬人或1.6％。

另綜觀101至127學年26年間之大學畢業生數，107學年以前由於對應之大學1年級學生尚未受少子女化影響，大學畢業生數近23萬人，惟108及109學年適逢虎年效應，人數由107學年之22.9萬人降至 21.3萬人，次年再降至20.9萬人，2學年間減少8.9％。

110學年因受少子女化效應衝擊，龍年生育潮僅帶動人數增加3500人，其後即反轉減少，預計自113學年起，大學畢業生數將跌破20萬人，至 120學年又逢虎年效應，人數將減至15.3萬人之低點。至122學年因龍年婚育潮及畢業生對應出生年之生育政策效果，轉增至17.4萬人，次年再增至 17.6萬人。

教育部預估，127學年大學畢業生為16.6萬人，較101學年22.7萬人減少6.1萬人或26.9％；而預計未來17學年，大學畢業生數平均年減2700人或 1.4％。