天氣熱不少人會去游泳池游泳兼消暑，一名女網友最近去游泳，下潛時目睹隔壁的情侶在做色色的事，男生摸女生的奶，女生則把男生的性器掏出，暴露在泳池中，雖然之後兩人馬上離開泳池，不過女網友已嚇壞，大呼「我沒有吃精液的嗜好，也不想跟精蟲比賽游泳速度」。

原PO今天在Dcard發文，假日去游泳池游到一半，發現隔壁泳道的情侶一直摸來摸去打鬧，原PO先是不以為意，但是當她下潛入水中，準備貼地仰泳時，眼睛卻瞥到男生伸手進女友的比基尼中摸奶，女生則把男友的那一根掏出來，當眾露鳥，嚇得她趕快游走，而那對情侶隨後也上岸離開。

原PO表示，看到露鳥的傷眼畫面，到現在還是覺得不舒服，希望那個女生不是真的在泳池內幫男友打手槍，因為泳池已經充滿很多使用者的汗水、口水、鼻水，甚至有經血、尿液，加上現在可能有精液，讓她崩潰「真的是精華滿滿」。

貼文曝光後，掀起大批網友熱議，「謝囉， 看完直接不會有想游泳的想法」、「這啥啊？游泳池欸，夏日日常嗎？」、「消毒水殺精，不至於有病菌，但就是噁心」；還有人表示「看完突然不喜歡游泳了」、「我不要被吃別人的子孫…我開始害怕游泳池了」。