香港經濟日報3日報導，大陸國務院旗下媒體引述一項調查數據指出，2023年大陸應屆生選擇「慢就業」的比例從去年的15.9％，快速上升到18.9％。文章認為，具體分析不同個體可以發現，「慢就業」並非貶義詞。畢竟大多數「慢就業」不是不就業，更不是「躺平」。

文章指出，對於「慢就業」現象，要區分被動選擇和主動選擇兩種情況。2023年大陸青年就業壓力依然較大，未就業畢業生和失業青年還有很多困難需要解決，不得不被動處於「慢就業」的狀態中繼續搜尋合適的職位。針對這種情況，大陸政府應持續不斷提供就業服務，讓有就業意願的青年儘快就業或參與就業準備活動。

稍早前，大陸統計局數據顯示，5月份大陸大陸青年失業率達20.8％，創下新高，顯示青年就業形勢的嚴峻。

隨後在6月底，大陸人力資源社會保障部啟動2023年大學畢業生等青年就業服務攻堅行動，將於7月至12月期間，對2023屆離校未就業的大學畢業生開展實名服務，提供政策宣介、職業指導、職位推介、技能培訓或就業見習等機會。