美聯社報導，上述第3級「重新考慮是否前往」（Reconsider travel，僅次於最高級的「請勿前往」，Do Not Travel）旅遊警示內容並未提及具體案例，但今年5月，現年78歲、兼具香港居民及美國公民身分的梁成運因間諜罪被中國江蘇省蘇州市中級人民法院判處無期徒刑。

上月28日，全面性的「對外關係法」獲全國人大常委會通過，該法旨在對被認為危害中國利益的人採取反制措施。

中國今年也通過內容廣泛的「反間諜法」修正案，加上多間外國企業的中國辦公室遭到突襲搜查，讓外商相當不安。此外北京還有一項制裁外國批評者的法律。

美國發布的旅遊警示內容指出，「中華人民共和國政府任意執行當地法律，包括對美國公民和其他國家公民發布出境禁令，且未根據法律執行公平且透明的程序。」

「在中國旅行或居住的美國公民可能遭到拘留，無法獲得美國領事服務或涉嫌犯罪相關資訊。」

警示內容還稱，中國當局「似乎擁有廣泛裁量權，可將廣泛範圍的文件、資料、統計結果或材料列為國家機密，並拘留與起訴遭控從事間諜活動的外國人。」

警示也列出一系列可能被北京視為犯罪的行為，包括參加示威活動、發送批評中國政策的訊息，進行敏感領域研究等。

根據公告內容，出境禁令可用來脅迫個人參與北京政府的調查、迫使家庭成員從國外返回、促成有利中國公民的民事爭端解決方案，以及「取得對外國政府的談判籌碼」。

美國國務院也已針對香港、澳門地區發布類似的旅遊警示，分別為前往香港應「強化注意旅遊安全」（Exercise increased caution，第2級警示）、前往澳門應「重新考慮是否前往」。相關警示標註的發布日期是6月30日，並於今天透過電郵傳送給媒體記者。