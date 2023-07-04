午後對流旺盛，中央氣象局發布大雨特報，台中、南投、嘉義、高雄及屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，影響時間至今晚；氣象局另針對嘉義縣發布大雷雨即時訊息，也對嘉義縣番路鄉發布災防告警，提醒民眾留意暴雨。

▍豪雨區域：嘉義縣山區。

▍大雨區域：台中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。

▍大雷雨警戒區域：嘉義縣。

氣象局針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，持續時間至17時42分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。此外，氣象局16時13分發布即時天氣訊息指出，目前台南及高雄近海有較強對流系統發展並移入，請注意瞬間大雨及強陣風。

嘉義縣大雷雨持續至下午4時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

明天至下周一（5至10日）環境為西南風，天氣較穩定，各地為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨；周日前東南部地區有焚風發生的機率，此外，受西南風沉降影響，周五、六大台北盆地有較廣泛的高溫，有機會來到37度以上。