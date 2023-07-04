台北市長蔣萬安上任後，除了積極透過生育獎勵措施鼓勵年輕人在台北生養，也規劃「生二胎優先抽社宅」等政策。不過民進黨台北市議員許淑華則指出，許多年輕爸媽在確定抽中社宅後才遷戶籍，入住後才發現周圍學區的學校都已經額滿，還是得讓小朋友跨區就讀，反而增加年輕爸媽的負擔。對此北市都發局表示，已與教育局就社宅學區額滿學校就學議題進行討論，並持續跨局處討論，未來新社宅啟用前，也將預為邀請教育局協助說明鄰近學校額滿概況安排入住事宜。

蔣萬安上任後，針對「把年輕人留在台北生養」一事，推出許多政策措施。除了生二胎優先抽社宅外，抽中社宅後也給予較多的租金補貼。不過許淑華則表示，她接獲很多年輕爸媽反應，雖然有租金補貼與中籤率增加等措施，但入住社宅後遷完戶口，才發現社宅周圍學區的學校都已經額滿，無法讓小孩能夠就近就學，而是仍得「跨區就學」，基本的上下學接送就造成不小的負擔。

許淑華直言，北市興建社宅的原因之一，就是要鼓勵年輕人留在台北，且願意生、養於台北，因此小孩的教育也是相當重要的一環，若入住社宅、遷完戶籍後才發現小孩無法就近就學，「我覺得這個問題非常離譜，接下來還會有很多類似的問題產生，必須趕緊來研議。」

對此管轄社宅的台北市政府都發局表示，日前已與教育局就社宅學區額滿學校就學議題進行討論，並持續跨局處討論中，就已入住社宅學區情形、鄰近學校額滿情形等，期在目前就學條件下協助社宅住戶子女就學，未來新社宅啟用前，也將預為邀請教育局協助說明鄰近學校額滿概況安排入住事宜。