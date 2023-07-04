2024選舉藍綠白三腳督，連「第四勢力」也蠢蠢欲動。近日國民黨高雄市議員參選人李明璇接受第四勢力郭董的拜訪，有感而發，今(4日)在臉書發文強調，希望所有在野的大家放下個人私心，合作朝共同的目標前進，也想對各政黨的高層喊話，人民利益要是第一，相信各個山頭的領導人，絕對有大智慧能坐下來好好談，沒有什麼比下架民進黨更重要。她更舉三國情勢比喻，吳蜀一旦交兵，無論蜀勝或吳勝，贏家都是曹魏。

李明璇表示，希望所有在野的大家，放下個人的私心，大家都要合作起來，朝共同的目標前進。也想對各政黨的高層喊話，「人民利益要是第一，政黨利益是第二，個人利益絕對是第三」，如果你們都欣賞李明璇的勇氣與無私，那就請一起做出跟李明璇一樣的行動與決定。

李明璇強調，依然相信各個山頭的領導人，絕對有大智慧能坐下來好好談，別忘了這七年來民進黨是如何讓人民水深火熱的，是如何貪婪利益的，真的沒有什麼是比「下架無法無天的民進黨」還更重要的事了。

李明璇指出，選舉是很簡單的邏輯數學問題，民進黨一直以來，無論環境再怎麼逆風，他們的基本盤都是各政黨裡面最穩固的，只要假設他們會拿到40％，剩下的60％若是兩兩平分，賴桑基本上可以宣布當選，相當於人民直接送他高級床墊、他可以原地舒服躺平了。

李明璇舉三國時代魏吳蜀對峙情勢直言，吳蜀一旦交兵：吳國勝，則曹魏直取成都；蜀國勝，則曹魏直取建業。「無論蜀勝或是吳勝，贏家都是曹魏。望周知！」