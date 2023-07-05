【全程影音】被抹黑與陸官員聯繫！侯友宜兵役恢復4個月遭扭曲 金溥聰親上火線說明 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜提出的恢復4個月役期政策，傳出引發美方關注，侯競選辦公室執行長金溥聰今（5）日受訪時表示，「美方會關心是必然」，但不是透過AIT處長要求正式回覆，而是透過一個人詢問，因為訊息混亂，希望了解侯方的想法是什麼。

金溥聰表示，侯陣營有自己的立場，回覆過程有強調「我們是候選人」，如果已經是總統，就會遵守「no surprise diplomacy」，但目前在選舉，美方也不會要求不能做什麼事。

金溥聰強調，侯陣營的政策基本上是正確的，追求的是和平，且縮短役期的前提是兩岸和平穩定，AIT處長也講過，避戰是國家領導人該做的事，但蔡政府目前所提政策只強調「備戰」，備戰是避戰的必要，但不是唯一，「蔡政府所做的一切是把我們推向戰爭。」

金溥聰也說，給人家貼標籤不好，有人說他親美、反美，還有人說他深藍或淺綠，他也曾經有個副手被人說是綠色細胞，但最後還是跟著他們一起進總統府。

金溥聰說，他跟侯友宜個性中有許多相同之處，兩人很快磨合成功，沒有什麼授權不授權，大家都是一條心，選戰主帥就是侯，任何重大決定都會請示侯，「我們是合作無間。」

金溥聰還提到，有人說金小刀生鏽「我不在乎」，因為生鏽的刀帶破傷風細菌，能讓敵人「死得更快」， 沒有人說操盤3天就得看到成果，他呼籲黨內同志一定要團結、步步為營、哀兵必勝，真正決戰在最後3個月，努力重新整軍出發，一定會愈來愈好。