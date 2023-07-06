中國大陸為全球最大稀土生產國，握有約80%的稀土供應，北京政府近日更宣布，將對鎵、鍺兩項稀土及其他工業化合物進行出口管制。對此，前海軍艦長呂禮詩6日就在臉書上表示，「最後一個壞消息，就是那個中國商務部前副部長魏建國講的『這只是剛開始而已』」，引發討論。

呂禮詩6日就在臉書上PO出一篇「中國管制鍺鎵出口，局面來到2好3壞！」的文章，強調他之前在政論節目《新聞大白話》中所提到的觀點，呂禮詩認為，「中國大陸開始管制鎵跟鍺的出口，也就是局面來到了兩好三壞，首先第一個好消息，中國大陸不出口，還是有人出口；第二個壞消息，第二大出口國是俄羅斯；第三個好消息，中國大陸跟俄羅斯都不出口了，第三大出口國是烏克蘭」。

呂禮詩更提到，「但壞消息是烏克蘭的礦產位置在扎波羅熱跟頓巴斯，還是在俄羅斯手上；而最後一個壞消息，就是那個中國商務部前副部長魏建國講的『這只是剛開始而已』」。