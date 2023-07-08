苗栗市市民廣場從7月1起開放，每天都擠滿戲水的小朋友。（謝明俊攝）

苗栗市市民廣場從7月1起開放，苗栗市長邱鎮軍特別贈送水槍給小朋友。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市市民廣場從7月1起開放，苗栗市長邱鎮軍特別贈送水槍給小朋友消暑一下。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

今年暑假酷熱異常，苗栗縣多處專供孩童玩樂的戲水區，近日開放時間都擠滿了戲水的小朋友，苗栗市市民廣場戲水區，是縣內設施最完整的孩童戲水區，從7月1日起開放使用，幾乎每年都有大批小朋友在父母親的陪同下到此戲水消暑，苗栗市長邱鎮軍非常歡迎大小朋友共同來利用這個戲水區，讓小朋友們可以度過一個清涼快樂的暑假。

每逢暑假，小朋友們都期盼在炎炎夏天中，能自由地在清涼水池中戲水，因此，苗栗縣有多處戲水場所，例如：苗栗市縣政府大樓前的市民廣場、頭份市運動公園、竹南鎮獅山親子公園及通霄鎮台鹽園區等地點，都有專供小朋友們戲水的場地，在暑假期間可以提供小朋友歡度一個清涼的暑假。

其中，苗栗市市民廣場戲水區可算是設施種類最多的戲水場地，擁有多種噴、灑水設施，有從空中灑下，也有從地面上噴出的各類噴灑水頭，每年開放時間都會讓小朋友們流連忘返，尤其是今年暑假異常高溫，更使家長安排替小朋友消暑的去處，來解除可怕的暑熱高溫。

苗栗市市民廣場戲水區是從7月1日起開放至9月3日，每天下午的4點至晚上8點，正是每天高熱逐漸降溫的時間，苗栗市長邱鎮軍非常歡迎小朋友們前來戲水消暑，但他也提醒小朋友們要注意個人衛生安全，如果發現自已身體不舒服，甚至有發燒現象時，先在家中休息，待身體狀況解除後，再前來好好戲玩。