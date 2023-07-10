股利發放電子通知服務除了公發公司同意採用外，也需要投資人及機構法人於eNotice平台完成註冊、並同意接收電子通知。為吸引投資人，集保結算所特別舉辦投資人eNotice抽獎活動，上線1周已有5萬戶投資人登入平台完成啟用，並有逾1.3萬人次中獎。

機構法人部分，財政部國庫署代表行庫官股投資人率先完成啟用，為首波同意接收eNotice服務的政府機關，另代理逾1.3萬戶外資客戶的匯豐、渣打、摩根大通、花旗、德意志等5大外資保管銀行，也全數同意接收電子通知，共同體驗便捷的數位服務。

集保結算所總經理陳德鄉表示，即日起至9月30日抽獎活動期間內，無論手上是否持有股票，投資人皆可透過集保e手掌握App、證券商App連結或直接登入股東e服務平台，完成註冊並同意接收eNotice服務，即可參加多重抽獎，共有6萬多個獎項、總獎金逾千萬元。

陳德鄉歡迎投資人共襄盛舉，並呼籲尚未完成eNotice簽約服務的上市、上櫃及興櫃公司，能儘快簽約使用該服務，讓股東即時掌握股利資訊，具體實踐ESG永續發展目標。