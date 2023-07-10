黃國書任中市第三副市長？ 黃團隊：假新聞 14:272023/07/10 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 無黨籍立委黃國書被傳將接任台中市府第三副市長，黃團隊嚴正否認。(摘自黃國書臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市第三副市長懸缺已久，引發外界諸多揣測，今天傳出已退出民進黨的無黨籍立委黃國書將接任盧秀燕的第三副市長，對此黃國書辦公室執行長曾淑雯強調「這是假新聞！」她無奈說，一早就有許多鄉親詢問，但真的從來沒有聽過此事，絕對是子虛烏有。 黃國書的父親日前過世、今天舉辦告別式，卻傳出他將接任盧秀燕團隊的第三副市長，消息出來後引發政壇議論，黃國書辦公室對此嚴正否認，強調「絕無此事」，根本就是假新聞。 #黃國書 #副市長 #假新聞 #盧秀燕 #第三 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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