台中市第三副市長懸缺已久，引發外界諸多揣測，今天傳出已退出民進黨的無黨籍立委黃國書將接任盧秀燕的第三副市長，對此黃國書辦公室執行長曾淑雯強調「這是假新聞！」她無奈說，一早就有許多鄉親詢問，但真的從來沒有聽過此事，絕對是子虛烏有。

黃國書的父親日前過世、今天舉辦告別式，卻傳出他將接任盧秀燕團隊的第三副市長，消息出來後引發政壇議論，黃國書辦公室對此嚴正否認，強調「絕無此事」，根本就是假新聞。