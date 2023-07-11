近期詐騙集團時常使用名人照片圖文，以「假投資，真詐財」的方式進行詐騙，不少名人受害，曾因選股精準眼光被稱是「立院女股神」的民進黨立委高嘉瑜也受害，但詐騙廣告卻是用台北市議員游淑慧與高嘉瑜的合成照。高嘉瑜也在臉書發文怒斥，｢詐騙集團真的越來越瞎了！高嘉瑜只有一個」；網友則開玩笑說，「努力弄唱歌事業比較相信」。

高嘉瑜今在臉書發文，貼出自己被冒名的詐騙廣告，內文雖寫「大家好，我是高嘉瑜」，但照片卻是游淑慧與高嘉瑜的合成照片。高嘉瑜也怒轟，「詐騙集團真的越來越瞎了！高嘉瑜只有一個」，還連發5個發怒的表情符號，高嘉瑜也說，「請認明會唱歌的才是高嘉瑜！」

照片遭盜用的游淑慧則態度嚴肅的留言說，「高委員是執政黨立委，面對猖獗的詐騙，不應該用這種嬉皮笑臉的態度應對。連立委都被冒名詐騙了，妳應該好好監督數位部工作一下吧。妳的詐騙警察會立刻辦理，但民眾被詐騙呢？只是無窮盡痛苦」

媒體人黃揚明在留言開玩笑說，「藍綠嘉瑜一起串連」。網友也開玩笑說，「如果看到高嘉瑜，是努力弄唱歌事業的是應該比較可信」、「五音不全的那個才是」、「教唱歌開課我還比較相信」。

高嘉瑜在2020年財產申報披露持有21張台積電，2022年則砍到僅剩2張，且買進航運股陽明等股票，被網友讚是「港湖女股神」；據《工商時報》3月報導，高嘉瑜今(2023)年的財產申報顯示，手上持股多達23檔，其中台積電有6張、聯發科2張、環球晶3張、晶心科2張，光這4檔高價股市值就超過740萬元，另有40張的長榮航、40張的華航。