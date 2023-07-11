台北市1名45歲陳姓男子日前跑到北投分局大屯派出所報案，表示他68歲母親不知去向，身上沒有證件也沒有帶手機出門，急需警察協助。

陳男向警方表示與母親同住，因工作輪值夜班，清晨下班返家後發現原本應在家中的母親不在，證件及手機都沒有帶出門，因母親有語言障礙，深怕發生危險，請警方協助，員警一方面協助通報，一方面調閱監視器釐清去向，並前往可能去處尋找，然而仍一無所獲。實習生在一旁聽聞感同身受，即使當天的實習時間結束依舊不放棄，主動留下來找尋，最終在鄰近的街道發現老婦人的身影，趕緊通報派出所同仁到場，將婦人載回派出所並連絡家屬到場，陳男接獲警方通知後非常開心，確認母親身體狀況無礙後，對於警方熱心積極的服務態度再三表達感激之意。

北投分局呼籲，家中有失智或需要照顧之成員，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍之內隨時留意，也可配戴可辨識身分之物品（例：手環及聯絡電話），如有走失方可迅速聯繫。