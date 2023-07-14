信義房屋推動社區服務多年，由同仁觀察社區需要後主動發起，近6年來已經走入近4萬個社區、服務超過36萬民眾。其中，信義房屋內湖康寧店受到10年來擦亮19萬片反光鏡，守護無數用路人安全、被網友稱為「反光鏡菩薩」的張姓老翁新聞啟發，決定發揮全店力量，擦亮商圈內反光鏡，自去年起每逢開學前都會看到信義房屋同仁擦拭的背影，此舉亦曾在臉書「我是東湖人」社團引發正面迴響，吸引上千位網友按讚。

信義房屋內湖康寧店平時服務的商圈內，共有明湖國小、南湖國小、明湖國中、南湖高中等多所學校，店長林哲丞說，由於車流量大，店門口的路口也不時發生擦撞車禍，因此，同仁在看到「反光鏡菩薩」的新聞後靈機一動，主動提議在開學前，號召全店一起擦亮商圈內的反光鏡。建議一出，大伙分工合作，先將商圈內反光鏡位置標示於地圖上，計算需要多少工具，以兩三人為一組協力進行，目前已經擦拭過約7、80面反光鏡，持續進行中。

信義房屋內湖康寧店每逢開學前，都會前往擦拭分店附近反光鏡。(圖/信義房屋 提供)

這個舉動在臉書引起上千個正面迴響，但令人好奇的是，擦反光鏡對房仲來說，其實並不會為業績帶來明顯幫助，為什麼還要「傾全店之力」這樣做？林哲丞說，信義房屋鼓勵分店在不同節慶舉辦社區活動，主要是希望透過舉辦社區服務，一來提升同仁的曝光度，更讓社區因為有信義房屋而變得更好，分店同仁認同這樣的理念，漸漸地也會主動發想「他們認為應該做的活動」，不管是擦反光鏡、舉辦捐血活動回饋地方商家優惠券等，都象徵信義房屋的「公益初心」，讓員工也自然而然發起與社區共好的行動，成為正向善的循環。

內湖康寧店「先義後利」的做法，其實在信義房屋不是個案，信義企業集團創辦人周俊吉提到，同仁之所以願意為社區付出，不僅是擦拭反光鏡等，疫情期間也有許多協助社區的無償服務，如贈送防疫用品、排隊買口罩時協助安排座位，甚至是在社區中庭幫長輩「義剪」，避免出門染疫等，在在都與公司長期善盡企業社會責任，面對同仁也堅持「以人為本」的施策，希望提供永續、正向的工作環境有關。

信義房屋以房仲本業起家，提供買賣房屋仲介服務，同時長期致力關注地方事務、照顧利害關係人，希望由內而外用良善凝結社區，以「先義後利」的精神，對內鼓勵同仁發起與社區共好的行動，成為社區的好朋友、好鄰居，促成正向善的循環，和大眾一起共創永續好生活。