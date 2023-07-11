北科大學生與熱炒店的白飯之亂引發熱議，不少人認為學生有錯，但也有部分公眾人物力挺學生，「亞洲統神」張嘉航直播時談及此事，火力全開砲轟店家「怕白飯被吃太多可以收錢啊」，更認為學生唯一的錯，就是集體刷負評而已。

統神表示，依照新聞來看，一個人均消255元，10人2550元，是很合理的數字，6900已經很夠，還要去熱炒店受鳥氣，一碗飯是要多少錢？「老闆我補給你好不好」，砲轟店家「你怕別人吃飯，你就白飯收錢啊，在那囉哩叭唆什麼」。

統神指出，他認為今天老闆接單了，那就是要提供足夠的東西，不用一直找理由。他舉例，如過去吃Buffet，只剩30分鐘就要打烊，接了客人收了一樣的錢，客人到場後卻發現東西都收得差不多了，難道合理嗎？

統神說，學生唯一有錯的，就是集體留一星，「你做為學生就是可悲，要卑躬屈膝認錯」，認為學生受到校方壓力才被逼道歉：「你需要畢業，我不用啊，所以我就噴你這家店」。