畢業季來臨，勞動部除推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，發給尋職津貼及就業獎勵金合計最高4萬5000元外，另有「青年就業旗艦計畫」讓企業先僱後訓青年，補助企業訓練費用最高5萬4000元，目前雲嘉南轄區有近600家廠商，包括光洋應用材料科技、凱鈿行動科技、亞洲航空、杏一醫療、生達化學、台南晶英酒店、桂田酒店等參與，釋出超過5000個職缺。

勞動部「青年就業旗艦計畫」為青年開創新的職涯機會，該計畫是專為15至29歲青年量身打造的職場工作崗位訓練計畫，採用先僱後訓的訓練方式，由資深員工教導，青年透過邊做邊學，從適應環境到熟悉工作內容、盡速提升職能。

東捷科技參加青年就業旗艦計畫已3年，人資部管理師許舒琳表示，該公司參加計畫以來任用約20位青年，不僅人員留任率達9成，還能減少企業教育訓練成本，成效很好，未來會繼續申請計畫釋出青年職缺。

今年26歲在東捷科技擔任程控工程師的張智超，就是青年就業旗艦計畫的受益者，他說，進入職場後有一對一的職場導師教導，讓他進步很快，在最短期間把他從「菜鳥」培訓成為「老手」，現公司放手讓他自己主責一個全新專案，很有成就感。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，青年就業旗艦計畫自7月1日起，企業只要先僱後訓15至29歲青年，勞動部前3個月將補助企業每人每月1萬2000元，如企業每月給薪3萬4000元以上，4至6個月加碼補助企業每人每月6000元，合計雇主最高可享每人5萬4000元的補助，歡迎企業踴躍申請參加，多給年輕人就業機會。