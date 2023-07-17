疾病管制署副署長羅一鈞特別南下參加市府登革熱一級指揮中心會議，並慰勉防疫人員的辛勞。（登革熱防治中心提供／洪榮志台南傳真）

台南市17日新增15例本土登革熱確診病例，累積病例數362例。疾病管制署副署長羅一鈞今天特別南下參加市府登革熱一級指揮中心會議，並慰勉防疫人員的辛勞。會中，市長黃偉哲強調，本周可能發生強降雨，各單位雨後應加強列管、巡檢，一旦查獲陽性孳生源就直接移送衛生局裁罰，沒有勸導改善期。

登革熱防治中心表示，新增確診病例中，永康區7例、東區5例、仁德區2例、安南區1例，年齡介於9歲至74歲；其中，11例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施。

羅一鈞參加市府登革熱一級指揮中心會議時，除代表疾管署長莊人祥慰勉辛勞的防疫同仁，還針對與會人員反映的問題，給予正面的回應。

黃偉哲也在會中責成各局處，應確實督導轄管單位落實各項登革熱防治措施，並針對高風險場域進行全面檢視並加強稽核；尤其是有本土病例的行政區，更應通盤檢視各工地、空屋、空地、市場、公園、古蹟及校園，務求防疫無死角。

市府衛生局表示，該局持續落實社區孳清，從7月13日至7月16日共調查9310戶，其中陽性戶31戶，查獲1091個積水容器、42個陽性容器，衛教1037人次。

另外，為能積極找出潛在病例，防治中心也持續在仁德區成功里活動中心、北區衛生所、歸仁區衛生所設置擴大採檢站，即時為市民提供便捷的採檢服務。

首發病例的仁德成功里，連日來除針對家戶中囤積大量物品卻無法獨力清理的住戶協助清運，從本周起還將針對住家屋後溝的廢棄物進行清運。

仁德區長黃素美認為，有些住戶在屋後溝附近放置物品，化學噴藥可能難以觸及，甚至造成防疫人員的不便，讓死角淪為病媒蚊的溫床，目前已盤點近30條屋後溝的囤積物，從本周起將逐一清理，也呼籲居民如有私人物品應盡快清理，否則將由公所強力清除。

另外，東區公所也盤點熱區附近的崇文、崇成里8處老舊大樓地下室，除協助完成投藥，並請管委會改善。東區區長顏能通指出，因病媒蚊喜好孳生地下室的陰暗積水處，經針對疫情熱區內的44處大樓巡檢後，發現有8棟大樓因屋齡老舊、地下室不平整出現微坑洞、集水坑管線連接處縫隙容易出現蚊蟲，公所已協助完成投藥。