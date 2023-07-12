2014年犯下夜店殺警案的易寶宏遭判刑9年，2019年入獄服刑，未料服刑3年半後，竟獲准轉外役監，引發社會譁然。國民黨台北市議員徐巧芯挖出她2022爆料照片，直批2020修法國民黨提出加嚴版本，遭綠委全體反對，當時民進黨提出寬鬆版本，就是為了讓綠營大樁腳李清福可以享清福。對此，前立委沈富雄11日就表示，「連署的委員都是高雄的，而提案的都是同一個幫的，都是高雄幫的，這表示說他們真的是有利益共同的取向，大家都是盲目連署」，引發討論。

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，「連署的委員都是高雄的，要嘛就是心虛不敢驚動大家，我們幾個人簽一簽就好了，通常立法院不是這樣，而提案的都是同一個幫的，都是高雄幫的，這表示說他們真的是有利益共同的取向，大家都是盲目連署」。

沈富雄更接著說，「還有即將來到的716大遊行，就兩個居住、一個是司法正義，硬是湊在一起，湊在一起就有點奇怪，但是是很模糊的」，沈富雄認為，「尤其是司法正義的部分，老百姓感覺說法律怎麼這麼落落長，最後又沒罪，還有一個是要不要死刑的問題，這些都是有一點不具象的，我覺得國民黨不得不參加，侯友宜不得不去，你去了沒有安排、沒有準備好，你去那邊會露洋相的」。

沈富雄最後也建議，「所以我覺得國民黨應該把當官享受特權的人，出事了到監獄裡頭繼續享受特權，我覺得要強調這個，讓它非常鮮明，讓老百姓的眼光都注目在這件事情身上，真的要好好準備」，而前立委郭正亮也在現場補充，「因為李清福是2017年1月23日定讞，然後那個案子提出來是2020年，他被判10年，所以他現在還在裡面，搞不好他現在就在外役監，所以民進黨才做個樣子不審，因為他現在還在裡面，不然民進黨怎麼會幹出這種事，法務部提的案，為什麼不審？這沒有道理」。