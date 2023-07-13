林秉樞施暴立委高嘉瑜案，去年新北地方法院一審將林判刑2年10月，其中傷害罪判囚8月，台灣高等法院二審審理後，13日上午10點宣判。

45歲的林秉樞案發後至今，很少出現在公開場所，日前他在律師陪同下到高院二審出庭應訊，仍不給他「能言善辯」的特色，在法庭上與檢察官及法官激辯；法官問他為何法院聯絡出庭他不接手機時，他說打第2次就有接了，還酸法院的電話讓他以為是「詐騙電話」。

林還說，他父親1個月前在台北摔斷腿，他在台北台中來回奔波照顧，法官問及他與父親的狀況，林男說自己跟父親的關係已恢復良好，他還向法官提供與父親的LINE對話，證明父子關係良好、和樂。

林向法官說，他知道自己的案件是社會矚目案件，且他給外界的觀感也是負面的，他自己也相當後悔，但他目前身體狀況有難處，請求法官給他機會，讓他變更限制住所為新北市。

一審認定，林在2021年9月與高女視訊時，曾竊錄截圖9張裸照，11月他指示女助理，在高嘉瑜上節目時「斗內」留言恐嚇，還在馥都飯店對高施暴，登錄高的臉書貼出「小馬送我的勞力士手 錶，真的很開心」等圖文，假冒高傳訊，甚至要求高寫下自白書。

數日後林秉樞在母親靈堂逼迫高女下跪、拉扯頭髮，甚至擔心惡行 被媒體揭發，持私密影像、錄音檔等物恐嚇高，他還要求女助理P圖偽造存款交易明細。

一審依竊錄、傷害、誹謗、偽造文書、恐嚇、無故變更他人電腦相關設備電磁紀錄、強制等7大罪狀，一罪一罰下共判刑13罪，除傷害判刑8月，其餘12罪，判刑3月至6月不等，合併執行2年2月，都可易科罰金。

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