搶攻中秋送禮商機，台北福華大飯店「江南春」、「珍珠坊」與「點心坊」，聯手推出「當代經典 享．食．藝」中秋月餅禮盒。從手工蘇式月餅、經典廣式月餅、手作蛋黃酥，到創意柿餅及全新抹茶奶黃月餅，送禮自用兩相宜。5款月餅禮盒即日起開放預訂，8月20日前預購並完成付款，桂月、皓月、映月、橙月禮盒享85折優惠，喜柿禮盒享9折優惠。

江南春主廚劉宜嘉設計的「蘇式桂月禮盒」每盒2,180元，依循古法製作，純手工將油皮與酥皮層層相疊製成，餅皮耗時費工、香潤光滑，令人一吃上癮，更營造錯落有致的細膩口感。五穀干貝酥為今年全新推出的口味，以干貝融合櫻花蝦及油蔥酥的手法，帶出香而不膩的味蕾饗宴，而鹹甜與酥脆的口感讓人回味無窮。香蘭腰果仁融合進口七葉蘭獨有甜味花香、麥香和香草味，伴隨入口的堅果香氣，甜而不膩。松子黑芝麻及棗泥核桃仁也是好風味，精心設計的雙層精品風格珠寶禮盒，為佳節增添一絲當代經典的氣息。

而廣受好評的珍珠坊廣式月餅，今年度也推出全新禮盒。「奶黃皓月禮盒」內含原味奶黃與抹茶奶黃各4入，結合桃山餅皮與香甜奶黃，入口軟香濃郁、滋味怡人，而抹茶特有的苦甘口感與淡雅茶香，更是突顯出了奶黃的馥郁風味，每盒8入1,480元。「廣式映月禮盒」融合了在地食材與創意思維，將柔軟油潤的外皮與創意十足的豐富餡料，研發出蓮蓉松子、棗泥桂圓、五仁珍果及川味椒麻四款特製好風味。

每年限量700盒的「喜柿禮盒」9入2,080元，其餡中餡獨特口感，更是饕客必買。精選烘烤後的苗栗紅柿佐以Q彈麻糬，包入充分混和香甜黑糖的特色小農紅豆泥，多層次的細緻豐富風味，嚐來甜而不膩，冷藏後食用更能感受到其厚實馥郁的高雅滋味。點心坊為回應消費者熱切詢問，再次推出職人手工製作、限量1500盒的「蛋黃酥橙月禮盒」，每盒8入1,080元。嚴選宜蘭嚴選紅土鴨蛋蛋黃，再以日本進口麵粉結合法國奶油的金黃酥皮，中西融合的手法醞釀出熟悉又驚喜的台式滋味。蓮蓉松子口感清香，棗泥核桃經典組合，鐵觀音茶香更是全新推出，豐富多變的創意組合正是其熱銷秘訣。

福華月餅即日起已開放訂購，至8月20日前臨櫃訂購桂月、皓月、映月、橙月禮盒並完成付款，可享早鳥85折優惠。凡富邦福華聯名卡、台北富邦、華南銀行、台新銀行信用卡卡友皆享9折專屬優惠。福華貴賓卡享9折優惠，福華尊爵卡享85折優惠。大宗訂購200盒以上另享專案優惠。