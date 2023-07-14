據路透獨家消息指出，比亞迪已攜手總部位於印度中部Hyderabad市的Megha工程和基礎設施公司，向印度監管機關提出一份成立電動車合資公司的提議。

其中一名人士說，該公司更長期的計畫，是在印度建立一完整系列的比亞迪品牌電動車，從掀背車到豪華車型。

比亞迪和印度的商業重工部都沒有對該新聞報導提出評論。

比亞迪進軍印度市場，是其全球擴張計畫的一部分，特斯拉依舊在電動車全球銷售取得領先。如果印度當局能批准比亞迪的計畫，將讓比亞迪在全球主要市場(美國除外)取得一席之地。

比亞迪在去年與印度官員談判，無法就降低關稅問題取得協議，因而推遲了進入印度市場的計畫。

該公司至今已經在印度投資2億美元，銷售Atto3電動休旅車和e6電動車給企業車隊，並且計畫在今年推出Seal豪華電動轎車。

一位消息人士表示，比亞迪計畫在未來幾年擴大生產規模，每年在印度生產10萬輛電動車，但可能首先會對印度出貨汽車零組件，然後在印度組裝。目前該公司正努力建立當地供應鏈。

消息人士說，投資提議還包括比亞迪與Megha在印度各地充電站，、建立研發和培訓中心。

然而該合資提議也面臨嚴格的投資規定，印度從2020年開始，收緊了對鄰國(包括中國)的投資審查。

在印度市場，比亞迪將與當地的塔塔汽車，以及目前主導電動車銷售的MG汽車展開競爭。