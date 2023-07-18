716公平正義救台灣活動雖然已結束，但後續仍引起各種討論，如當天的男女比例就是網友津津樂道的話題之一，也有人發現以前嘲笑年輕人的幾乎都是藍營選民，但如今卻幾乎都是綠的，好奇問「怎麼嘲笑集會年輕人的人，變成綠色了？」

鄉民「as6633208」今（18）日在PTT政黑板表示，在嘲笑集會年輕人一事上，過去的第一印象會認為是藍色老人，近日在笑年輕人的則幾乎都是綠營支持者，不過年輕人明明就是民進黨崛起的主要票源，如今年輕人卻反而被綠營嘲笑，「這個我就覺得很有意思了」。

此話題引起許多網友討論，說「問就是沒有社會經驗容易被騙」、「是嘲笑柯糞，不是全部年輕人」、「台北柯屁老巢還搞成這樣，好爛」、「2萬人是要代表什麼年輕人啦，你誰啊？」「男女比9：1，不好笑？」

也有許多人力挺，稱「沒關係啊，繼續笑啊，民進黨等著當百年在野黨」、「當初太陽花怎麼被笑的，716被笑剛好而已」、「有去現場的，都應該要給掌聲，可憐被政客當韭菜割」、「年輕人挺綠辦社運是年輕世代覺醒，年輕人挺白上街是買不起房的死臭宅男，可悲喔」。