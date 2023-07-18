先前被國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷擾、而退出公眾視野的時事評論員朱學恒，近日被發現YouTube頻道悄悄改了名，並上傳了新的影片，被解讀是在為復出試水溫。對此，鍾沛君今（18）日也做出了回應。

在被控性騷後，朱學恒的YouTube頻道一度被改名為「即日起無限期停止公眾活動」，不過近期被發現又改成「萬事通事務所」，並上傳一支資深媒體人黃光芹訪問資深音樂人劉家昌的影片，而鍾沛君則在Line群組回應，「一切進入司法程序，靜待調查，沒有更新的資訊向大家報告」。

另外，黃光芹昨晚間也在臉書發文解釋，朱學恒YouTube上傳的新影片《阿姐反抗軍》是她的新節目，由她主動接洽、自製、主持，團隊是全新的，盈虧也自負。至於之前閒置的設備、器材和辦公室，由她無償使用，朱學恒並未計價。

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