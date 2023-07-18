台東監理站鼓勵民眾參加機車駕訓班後再考照，可降低違規及肇事風險。（台東監理站提供／蔡旻妤台東傳真）

民眾通常會自行準備考取機車駕照，若要考汽車駕照才會上駕訓班。台東民眾若在今年11月30日前至指定駕訓班訓練並考取機車駕照，就能享有訓練及加碼補助等5項優惠。台東監理站表示，參加駕訓班可降低違規及肇事風險，鼓勵民眾踴躍參訓考照，讓用路環境更安全。

台東監理站長洪美芳表示，機車上駕訓班自2019年起開始推動，經陽明交通大學研究分析成果顯示，參加機車駕訓班訓練取得駕照者，可降低違規風險32％、肇事風險20％，明顯增加駕駛人對交通安全觀念及騎車技術提昇。鼓勵未領有機車駕照民眾至駕訓班接受完整專業機車訓練，進而達到所有用路人能有更安全的用路環境。

台東監理站表示，除了享有交通部機車駕駛訓練補助1300元，還有台東縣政府加碼補助1000元，台東東陞駕訓班也加碼回饋，同時報考汽車及機車駕訓，享機車駕訓費450元。

另外，還可參加抽萬元禮券活動及台東監理站加贈20組限量精美好物，如購買新車還加贈家樂福禮券等，優惠活動只到今年11月30日止，請民眾把握機會踴躍報名。