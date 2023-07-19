數位學習是國際趨勢，教育部資科司長李政軒今天表示，教育部雲端帳號（OpenID）已串連學習平台，提供全國師生通用帳號，可登入61個免費教學服務平台，減少記憶多組帳號密碼的負擔。同時，10月起，教育雲數位學習入口網將介接本土語言資源網。

在淡水舉行的全國教育局處長會議今天進入第二天，以 「數位精進 人才躍升」為主軸，延續111年「班班有網路 生生用平板－推動中小學數位學習精進方案」政策，邀請多位教師分享運用學習載具及數位內容的教學經驗。

教育部長潘文忠說，新冠肺炎疫情帶來挑戰，但也促成數位學習快速發展。教育部數位精進方案不是只將設備送到各校，教師培力也是關鍵。在數位教學中，老師是扮演導學的色，他們要利用快速且精準的工具來引導學生自主學習。

李政軒表示，現在教育雲數位學習入口網可連結到61個學習平台，預計10月份介接本土語言資源網，可跨網站搜尋本土語言相關教材，並提供使用說明及教學指引，輔助師生教學與學習使用。

李政軒說，教育部會補助學校採購數位內容與教學軟體，每年二次產品公開徵求及審查，目前已公告251家、2281項產品。去年全國各縣市所屬學校採購的前3名品項是平板互動教學系統、智慧教學系統及中文閱讀素養。

南投縣史港國小主任施君潔與台中市北屯國小主任葉晉源運用「教育部因材網」進行教學多年，因材網內容含有學科、素養導向、遊戲式教材，且具有人工智慧學習診斷及課程包等功能，成為老師授課的好幫手。

苗栗縣蟠桃國小老師駱儀芳分享其運用「酷英網」資源，打造多元的數位英語文教學模式。例如透過酷英網以時下熱門的OpenAI服務建立之「聊天機器人及語音辨識系統專區」，讓學生在CoolE Bot主題情境式英語聊天機器人的協助下，能自主選擇專區內的聊天主題，利用CoolE Bot一問一答的高互動性，增加學生願意主動進行英文對話的機會。

另外，駱儀芳在「英語語音辨識輔助教學系統」協助下，透過運用該系統所提供的精準發音檢測與豐富的練習內容特性，輕鬆將授課文章轉成語音檔，作為學生聽力或口說練習測驗。