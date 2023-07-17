針對馬英九文教基金會專案申請大陸5所大學學生來台交流，教育部今天表示受理後即依程序函詢各受邀學校表示意見，依法規於時程內辦理，未有設下限制與卡關的情形。教育部強調，歡迎陸生來台就學的立場從未改變，將持續推動兩岸正常有序的教育交流。

近日外界不斷質疑陸生人數逐年下降，教育部澄清大陸地區學位生無法來台就學，係因陸方單方面的宣布與限制。教育部自2011年開放陸生來台就學以來，均持歡迎陸生來台就學一貫立場。

因應COVID-19疫情，教育部已於去年7月及11月開放學位生與短期研修生來台台讀，惟陸方自2020年4月9日片面宣布暫停109學年陸生來台就學，教育部將持續與陸方爭取與溝通陸生來台就學。

因應疫情趨緩放寬管制措施，教育部去年7月8日開放境外學位生（含陸港澳生）專案申請入境，陸委會並於去年11月7日起調整陸港澳人士入境規定，大陸地區研修生自去年11月7日得申請來台研修，教育部部已通函大專校院開放大陸地區研修生得依規定申請入境，目前大陸地區學生來台研修均暢通無阻。

對於陸方自109學年度片面宣布暫停陸生來台就學，教育部深表遺憾，呼籲陸方解除對陸生來台就學之限制外，以持續推動兩岸正常有序的教育交流。

教育部表示，將持續營造陸生友善學習環境，歡迎陸生來台就學、研修，並協同陸委會及海基會等相關機關（構）與陸方溝通，以及請陸生聯招會持續與陸方招生服務中心保持聯繫，歡迎中國大陸青年學生來台與台灣學生相互學習。