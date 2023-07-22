慈濟大學與慈濟科技大學合併案討論逾20年，教育部已於21日正式發函，同意兩校將在113學年度合校為「慈濟大學」，這也是第二起我國私立技專與普大合校的成功案例。

慈濟大學與慈濟科大同屬「慈濟學校財團法人」，於去年10月將合併計畫書函送教育部，教育部為此在4月舉行私立學校諮詢會，通過兩校合併案。

教育部說明，自5月下旬開始，便展開對「慈濟學校財團法人」送呈的計畫書進行討論與研商，並在7月召開大學校院設立變更及停辦審議會。後來法人考量，合併影響新任校長遴選作業時程，以及須再精實與周延合併計畫，因此在7月中旬才發函教育部，修正合併基準日並延後至113學年度（民國113年8月）。

教育部提到，經審議後，已在7月21日函文「慈濟學校財團法人」，原則同意兩校自113學年度起合併為「慈濟大學」。這是繼康寧大學與康寧醫護暨管理專科學校於民國104年合併後，另一起私立普通大學與技專合併的案例。

按照「慈濟學校財團法人」規畫，合校將採「存續合併」方式進行，未來學校將會畫分為3個校區，包含中央校區（原慈濟大學校本部）、介仁校區（原慈濟大學人社校區）、建國校區（原慈濟科技大學校區），維持高教、技職雙軌發展，並保留原招生管道。