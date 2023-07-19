Kipling x BARBIE俏麗芭比粉中型手提圓筒包-BINA M ，5280元。（Kipling提供／林欣儀台北傳真）

Kipling x BARBIE俏麗芭比粉芭比小猴子吊飾-BARBIE MONKEY ，1580元。（Kipling提供／林欣儀台北傳真）

CHARLES ＆ KEITH Selene小花釦厚底粗跟涼鞋，1990元。（CHARLES ＆ KEITH 提供／林欣儀台北傳真）

CHARLES ＆ KEITH Maisy抓皺彎月包，2390元。（CHARLES ＆ KEITH 提供／林欣儀台北傳真）

CHARLES ＆ KEITH Sinead方釦繞踝高跟鞋，2390元。（CHARLES ＆ KEITH 提供／林欣儀台北傳真）

許多人期待的真人版《芭比》（Barbie）即將上映，在世界宣傳之旅上瑪格羅比完美復刻經典芭比造型，在宣傳活動上粉絲們也各自展現屬於自己的「芭比時尚」，在電影上映前於全球連帶吹起芭比時尚風潮，許多時尚品牌搭上這股風潮，如包履品牌Kipling推出「Barbie x Kipling聯名系列」，共推出六款包袋包含經典商品「牛角包」、手提後背包SEOUL S、斜背手機包AFIA、CREATIVITY L三層配件包、的「圓筒包」BINA M、「腋下包」AYDA等，以及兩款新吊飾，其中包含裝扮成芭比風的的超Q造型毛猴吊飾，以粉色毛絨外型與白色遮陽帽。

小資女熱愛的CHARLES ＆ KEITH 也精選多款現代芭比風鞋、包，其中今年春夏推出的 Sinead 方釦系列鞋款，甜嫩的粉色系搭配復古輪廓最具芭比精髓，而Sinead 方釦繞踝高跟鞋的厚底防水台、圓潤的鞋頭及復古的粗高跟簡直是芭比娃娃鞋的放大版，另外品牌大使ITZY成員也愛用的「Cocoon」手提包，簡約的外型搭配甜美、亮眼的色澤，走在路上也是最亮點的單品。