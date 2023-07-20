馬英九基金會邀請的37位陸生現正於台灣訪問，不過卻因有成員提到兩岸同根同源，遭民進黨立委賴瑞隆批評是「統戰團」，陸委會主委邱太三也稱，沒有統戰意圖才屬於健康永續的交往。對此，國民黨台北市立委參選人、前市議員羅智強除嗆問，難道總統蔡英文曾說的「兩岸要恢復健康永續的交往」都是鬼話？也直言，民進黨在陸生團出發前設立層層關卡阻擋，陸生抵台後又一再說他們有統戰意圖，「真是丟人現眼」。

針對綠營的批評，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑昨（19）日受訪反問，兩岸若非同根同源，「難道你是荷蘭人嗎？是美國人嗎？」他痛批，民進黨立委真的黔驢技窮了，邀請陸生來台，讓他們看棒球、凱道遊行，難道不是一個很好的交流？民進黨把中華文化稱為統戰，真的是侮辱台灣人的智慧。

羅智強今在臉書發文嘲諷，連37個陸生都害怕，陸委會不如早一點廢了，他嗆問邱太三，難道蔡英文元旦文告說的「兩岸要恢復健康永續的交往」都是鬼話？羅智強狠酸，相較於陸生的自信，民進黨從審核時處處設關卡，到了放行之後，還是一再稱對方是台來進行統戰，民進黨政府「真是小鼻子小眼睛、玻璃心碎滿地，且又丟人現眼」。