根據統計，台灣慢性腎衰竭盛行率約是11.9％，即每8人就有1人腎功能不好，如何護腎是重要的議題。腎臟科醫師洪永祥指出，40歲是所有器官顯著老化的開始，因此能否維持好的代謝能力，成為人生下半場健康的關鍵。他特別分享，日常應多攝取5類保護代謝、抗老化的超級食物，包括彩虹蔬果、好油、益生菌與膳食纖維、硒與穀光甘肽、鋅與銅。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文表示，40歲幾乎是所有器官顯著老化的開始，包含眼睛、心臟、腎臟及血管都會開始衰退，於是出現老花眼、高血壓、心臟病、慢性腎衰竭等慢性病；其中又以代謝能力變差最為恐怖，造就其它器官加速衰老及慢性病，因此能否維持好的代謝能力，成為人生下半場健康的關鍵。

洪永祥進一步說明，醫學上把代謝快速衰老現象定義成代謝症候群，若不及早檢查治療，將比一般人增加6倍罹患糖尿病的風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂風險、2倍心臟病及腦中風風險，變成慢性病患者。

不過，洪永祥說，所幸代謝症候群是一個可選擇的十字路口，若不採取行動，代謝將更加退化，離慢性疾病更近一步。他強調，不論幾歲，都應做好預防代謝症候群的準備，除了不要攝取過多高油鹽糖飲食，以減少身體代謝負擔外，更要積極地攝取能讓代謝能力更年輕的食物，如以下這5類：

1、彩虹蔬果：洪永祥指出，包括茄紅素、花青素、β-胡蘿蔔素、葉黃素、薑黃素、大蒜素、兒茶素、多酚，全都是來自彩虹蔬果所含的「植化素」，都具有很強的抗氧化功能，且不同植化素可清除不同自由基，故攝取越多元越好。加上這些蔬果都是高維生素C、富含膳食纖維，可直接從腸道減少飽和油脂與糖份吸收，是很好的護代謝食材。

2、攝取好油：洪永祥表示，魚油、橄欖油、苦茶油、酪梨、堅果等，富含多元與單元不飽和脂肪酸，及強大脂溶性維生素E，前者對降總膽固醇、低密度膽固醇與三酸甘油酯有明顯效果；後者可防止細胞膜上的脂質受到自由基攻擊，保護細胞健康，因此每天務必攝取好油。

3、益生菌與膳食纖維：洪永祥說，研究指出，當腸道菌叢充滿壞菌，身體處在慢性發炎，會造成代謝功能快速衰老。建議多攝取天然發酵食物，如優酪乳、優格、泡菜，或是根據需求選擇市售益生菌，但建議還是要合併高劑量膳食纖維一起補充更佳。

4、穀光甘肽與硒：洪永祥指出，穀光甘肽是人體自行合成的重要抗氧化劑，助清除過氧化氫自由基，避免毒性強的氫氧自由基產生。硒是穀光甘肽清除自由基時重要的輔因子，可加速穀光甘肽的抗氧化作用，如海鮮、全穀類、堅果、南瓜、洋蔥、蒜，都含有較豐富的硒。

5、鋅銅輔助：洪永祥提到，人體許多器官會自行製造抗氧化酵素SOD（超氧化歧化酶），其在清除超氧陰離子自由基時，需鋅和銅2種礦物質作輔酶。富含鋅的食物如豬肉、海鮮、禽肉、肝臟、豆類；銅來源如牡蠣、魚、蝦、肉、肝臟、黃豆、全穀類。

除了上述飲食攝取外，洪永祥也提醒，應減少久坐、一天至少做30分鐘中等強度的有氧運動、不吸菸、少喝酒、充足睡眠及適時紓壓，以減緩代謝快速的衰老。

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