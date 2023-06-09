飲食均衡很重要，營養師李婉萍分享，一位30歲的女工程師三餐都很清淡，早餐吃可頌配黑咖啡、午餐吃半條吐司、晚餐則是一碗麵，結果卻罹患了脂肪肝，原來是因為飲食不均衡，且吃了太多的精緻澱粉、缺乏B群，導致代謝很差，脂肪代謝不了。

營養師李婉萍在節目《醫師好辣》上分享，一位30歲的女工程師平時工作很忙，每天三餐都是隨便吃，早餐吃可頌配黑咖啡，午餐則是吃半條吐司，晚餐的部分則是比較正常，大多就是去小吃店吃碗麵。

李婉萍表示，女工程師會來就醫，主要是為了脂肪肝的問題。而她聽起來的飲食不算很油膩，但是仔細一看卻全部都是澱粉，而且還是精緻的澱粉，其中缺乏了B群，反而讓她的代謝變得很差，脂肪就代謝不了。

李婉萍指出，如果要吃澱粉，建議選擇內含B群的澱粉，像是地瓜或是五穀類都是很好的選擇。此外，營養不均衡也有可能造成脂肪肝，因此建議女工程師的午餐可以稍作改變，除了吐司之外，可以搭配喝豆漿或是吃雞胸肉，讓營養更均衡。

李婉萍也說，女工程師的飲食習慣改善了以後，膽固醇也跟著下降。