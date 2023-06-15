由班克斯（Banksy）創作，被譽為21世紀最具代表性的當代藝術作品之一的《垃圾桶中的愛》 (Love is in the Bin )，今年7月1日至8月13日在台北當代藝術館(當代館)登場。

《垃圾桶中的愛》2021年曾重回拍賣會，創下班克斯迄今最高成交金額之鉅作，國際巡迴展首站將在當代館率先曝光展出。此次展覽開放免費參觀，採線上預約，自6月21日開放。

班克斯堪稱全球最神秘的藝術家，至今都未曾公開身分，但其遍及全球城市各角落的街頭塗鴉創作，精準地反應時事議題，吸引著全球觀眾的目光，聞名全球的作品包括《女孩與氣球》(Girl with Balloon)描繪一位小女孩伸長著手指向一顆飛離的心型紅氣球。

2018年《女孩與氣球》於倫敦蘇富比拍賣會現場落槌售出時刻，隱藏在畫框內的碎紙裝置即被啟動，作品下半部被碎成條狀，這項驚人之舉誕生了首件於拍賣會現場創作的藝術作品，班克斯也透過媒體宣布這是他一手主導的行為，這件被切碎下半部的畫作成為一件全新作品，更名為《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin)。

班克斯以自毀作品的行為藝術以及重新詮釋，凸顯了其作品中對抗體制和挑戰社會秩序的核心主題，傳達出對於社會現象、媒體市場及藝術創作價值之間的批判與反思，憑藉藝術創作傳達個人理念，人人都可以是班克斯。

詳細預約資訊與入場須知，可見當代館官網與Facebook粉絲專頁。