桃園市觀音區共有10座公墓，區公所公告面積逾3000坪的第三公墓自8月1日起全部禁葬，原有墳墓在使用年限期滿後將依規定辦理起掘與遷葬。此外，觀音現無納骨設施，公所規畫在第六公墓新建納骨塔，受物價波動影響2度流標，經追加預算，近期經費終於到位，預計明年1月上網招標。

觀音區公所公告，位於大潭的第三公墓，總面積約3327.5坪，由於未來公共利益需要及整體規畫，自今年8月1日起全部禁葬，禁葬範圍內禁止埋葬遺體或骨灰及新建、改建、修繕墳墓或其他形式骨灰、骨骸存放設施，原有墳墓則在使用年限屆滿時，依規定辦理起掘、遷葬。

據市府統計，目前觀音區10座公墓中，編號第二至第九公墓皆已禁葬。近年民眾殯葬習俗改變，民眾多選擇納骨塔、環保葬或海葬等方式，不過觀音區目前尚無納骨設施，規畫在1997年起就禁葬的第六公墓，新建納骨塔，只是近年物價波動大，原物料上漲使得過去編列的預算無法支應，廠商投標意願低，使納骨塔工程經歷2度流標。

觀音區公所表示，經預算經費檢討，原編列預算2億1648萬元，尚不足1億1337萬元，將由統籌分配稅款支應。建物規畫提供骨灰櫃1萬6600個、骨骸櫃1100個、神主牌位、停車場、辦公室及綠美化等服務性設施。

觀音區公所提到，觀音首座納骨塔工程預計明年1月初再次上網公告招標，盼這回追加經費後能順利發包，若招標順利，預計在明年4月初開工、預計2025年9月底竣工。