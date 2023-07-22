將前往日本進行熱身賽的PSG（巴黎聖日耳曼），22日球團所公布名單當中，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）並未列在其中，讓人猜想雙方緣分是否已盡，據知名足球記者羅馬諾（Fabrizio Romano）報導，PSG認為姆巴佩會在明年賽季離開球隊，因此決定考慮將他賣出。

休賽季傳出姆巴佩不會使用合約的續約權，讓PSG相當著急，雖然姆巴佩出面澄清事實，但也僅表示下季絕對會待在PSG，是否會長留仍不願鬆口，為了避免人財兩空，PSG率先出手，決定將姆巴佩推入轉會市場，換取高額的轉會費。

PSG主席阿赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）先前撂狠話表示，若姆巴佩想繼續留隊，就必須重新簽下新合約，並不會讓他自由身離開。眼看姆巴佩合約當中的執行續約截止日（7月31日）將至，法國巨星也不願回應是否續留，PSG也履行承諾，將姆巴佩移出了日本行名單。

PSG幾乎是全主力陣容前往日本，由巴西球星內馬（Neymar Jr.）領銜，球隊新星姆巴佩的弟弟伊森（Ethan Mbappe）、今年新簽的韓籍中場李剛仁都入列，唯獨未見姆巴佩身影，有報導指出，西甲強權皇馬已經和姆巴佩約定，下賽季將會帶槍投靠。