印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharastra）發生一起嚴重土石流導致一個約225人居住的山村直接被摧毀，死亡人數今天（六）上修至26人，據一名災難救援官員表示，仍有數十人被困在厚厚的泥漿下尚未獲救。救援人員表示，目前仍無法判斷還有多少人受困。
據《路透社》22日報導，這起土石流發生於本週四（20）晚間發生在偏遠的山村，距離孟買約60公里，造成多座房屋慘遭夷為平地。據估計，這個山村擁有至少225人居住，其中80多人成功逃生。
《印度時報》（India Times）本週六（22）報導稱，目前大約還有80人下落不明。印度國家災害應變部隊（NDRF）官員表示：「我們正在使用技術裝備，展開救援行動，「目前無法判斷仍有多少人被困，」並補充說今天又從泥漿下挖出了4具罹難者遺體。
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