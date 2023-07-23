解憂祭 下班音樂節一連兩天在舊華源國小登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

解憂祭 下班音樂節一連兩天在舊華源國小登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府與太麻里鄉公所22、23日辦理「解憂祭 下班音樂節」，一連兩天在華源村熱門打卡景點「椰林大道」的華源國小登場，推廣當地栽培的華源咖啡。縣長饒慶鈴表示，活動包括舒壓工作坊、音樂活動及親子野餐等，讓大家聽歌解憂。

活動邀請來自全國的表演團體，不只在地獨立創作的樂團-亞立山大，去年首次登場就引發話題的史東與酥麻樂隊，以及來自地方的古謠傳唱隊，其中更有金曲獲獎者的加持，逾十組表演者，讓大家在不同音樂氛圍下聽歌解憂。

今年解憂祭與台東香草職人-小村遠遠推出聯名商品，取材自苦橙與台東大武聖山紅檜調配而成的社畜調養護精油；阿柔陶工作室為瞑夢音樂節量身打造的白雲與雲彩精油項鍊；金崙咖啡職人黑手咖啡嚴選，帶有茶系尾韻的淡麗果香調咖啡，以及金針山洄洄山林地方設計工作室的充氣躺椅，透過周邊商品的設計，推動地方產業。

饒慶鈴提到，根據國健署2019年報告，台灣成年人失眠症狀的盛行率為23.5％，其中慢性失眠(失眠症狀持續3個月以上)為6.7％。此外，女性還高於男性，且年齡越大失眠愈常見。全台有因工作、生活壓力而疲憊不堪，導致失眠問題的朋友，拋開工作和生活，來台東放鬆，共同在金針花季時節沉入夢鄉。近日2023南迴藝術季、《自然醒慢活祭》夏日療癒祭等活動將登場，歡迎旅客來台東感受真善美、療癒身心靈。