瓦格納集團(Wagner Group)首領普里格津(Yevgeny_Prigozhin)在6月23日發動的一日兵變，如今已過去了一個月，仍然有許多未解之處，特別是瓦格納基層士兵究竟瞭解多少? 一名瓦格納傭兵的基層指揮官表示，他和他的戰友在那一天，不知道發生了什麼事，完全是聽從命令。

BBC俄語頻道訪問了一位化名格列布(Gleb)的基層軍官，他回憶兵變開始時，他正在俄羅斯佔領的盧甘斯克地區軍營裡，與他的部隊一起休息。

6 月 23 日一早，他們接到電話，要求瓦格納部隊們離開烏克蘭，該命令來自瓦格納指揮官，出於安全原因，格列布沒有透露上級的姓名，只說那位更高層的指揮官，是按照普里格津和指揮委員會的命令行事的。

他被告知「這是一次全面部署，所有人組成縱隊後出發！」

格列布說，沒人知道縱隊的前進方向，但是當他意識到他們正在遠離前線時，他有點驚訝。然後，瓦格納戰士在越過俄羅斯邊境，進入羅斯托夫地區(Rostov region)時，完全沒有遇到任何抵抗。

「我沒有看到任何邊境警衛，反而是交通警察這一路上，都向我們敬禮。」

與瓦格納有關的電報頻道 Telegram的文章稱，當瓦格納抵達布加耶夫卡(Bugayevka )檢查站時，邊防人員直接放下武器。

當他們接近頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)時，瓦格納部隊接到命令「包圍該市所有執法機構大樓、佔領軍用機場」。格列布的部隊的任務是「控制聯邦安全局（FSB）的地區辦事處」。

格列布與部隊沒有多想就奉命行事，當他們接近大樓時，大樓大門深鎖，他們操作無人機，飛進大樓檢查是否有生命跡象。

終於半個小時後，聯邦安全局地方辦公室的負責人出面，一扇門打開了，雙方展開談判，內容也很簡單，結論是「我們就同意不打擾對方」。

羅斯托夫當地的媒體，也報導該市及其周邊許多政府建築類似情況。瓦格納部隊控制住地方政府，沒有允許不准離開，但外送員可以攜帶食物進入。

當這一切發生時，瓦格納首領普里格津，要求莫斯科把總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)、國防部長紹伊古((Sergey Shoygu))給開除。

那麼，格列布是否知道這是一場政變呢？他直言不諱地說他不知道。「我們後來是從電報網才瞭解到發生了什麼事，和一般人一樣。」

格列布還發現，許多瓦格納戰士與民眾聊天，直接說出自己的任務，這是違反規定的。

「那些都是有前科的囚徒兵，紀律不佳，沒有人告訴他們不可以隨意與群眾說話。」

他告訴英國廣播公司，在去年春天，高級指揮部就告訴他們，任何與媒體交談的人都將被「除名」，也就是處決，但是隨著戰事拉長，新兵補充愈多，紀律就愈難維持。

6 月 24 日晚，格列布又接到上級命令，在沒有任何解釋的情況下，告知「現在部隊應該立即返回盧甘斯克的原基地。」

然後，他們又是在電報網上看到莫斯科對普里格津提起刑事指控，之後被撤銷，再要求他與部隊移住白俄羅斯。

格萊布和他的團隊未來現在還不明朗，並沒有去白俄羅斯。他們被告知留在盧甘斯克的軍營中，等待進一步的命令。

當被問及為什麼不離開瓦格納時，格萊布的回答很簡單：「我的合約還沒有到期。」