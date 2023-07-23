消防人員協助2名受困越南籍女子順利脫困。（新北市消防局提供）

中央氣象局今（23）日午後發布大雨特報，新北市三峽區大豹溪下午1時30分許2名越南籍女子因溪水暴漲，受困在有木國小對岸斜坡，新北市消防局第五大隊獲報，由消防人員以拋繩槍將繩索射到對岸，再由消防人員渡河將2名女子安全帶回，無人員受傷。

今天下午1時30分許三峽山區開始飄雨，大豹溪上游烏雲密佈伴隨打雷聲，消防局大豹溪水安巡查隊便立即請業者廣播，提醒遊客立即上岸，以防溪流暴漲，發生危險。第五大隊也出動人車水安巡察，行經三峽區有木國小時，路上民眾招手攔車，聲稱溪邊對岸有人受困，消防人員立即前往並通報水安隊及三峽消防分隊前往搶救。

救難人員到場立即使用拋繩槍將繩索打到對岸，再利用繩索渡過湍急溪水，將兩名受困女子安全帶回。由於此處為禁止水域，消防人員對2名移工開出水域安全勸導單。

據了解，2名女子今天上午與一群移工朋友一起到此處烤肉戲水，因水位才到小腿處，便走到溪中戲水，詎料，下午水位突然漲起，2女一時害怕，跑向距離較近的對岸躲避，因而受困。

消防局第五大隊大隊長鍾世銘提醒，若到溪邊、河邊玩水時，如上游烏雲密佈或下雨時，必須注意水流狀況，如果水突然變濁或夾帶大量泥沙、垃圾、樹枝流下，很可能是上游洪水來臨前兆，此時一定要盡速離開或到相對安全處。