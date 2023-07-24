受杜蘇芮颱風影響 龜山島今起封島3天 13:422023/07/24 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龜山島今起封島3天。（吳佩蓉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杜蘇芮颱風來勢洶洶，受外圍環流影響，宜蘭龜山島今（24日）早起周邊沿海長湧浪有持續增大情形，經現場南北兩碼頭浪潮判斷後落差過大，基於離島臨時碼頭靠泊及遊客上下安全考量，東北角風景管理處宣布今起起封島3天，另外賞鯨船明天起休息三天。 斥資2億元 宜蘭首台升級版新型放射治療機今啟用 北台灣唯一鳳梨生產區 宜蘭「二湖鳳梨」開賣了 李睿紳曾被陳珮騏欽點談愛 霸氣追妻只給3天考慮 #宜蘭 #龜山島 #封島 #3天 #碼頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 頭城5漁鐵 邀藝術家駐村遴選活動 14:542023/07/19 生活 來看寵物走秀 遊艇碼頭辦市集鼓吹親近海洋 14:532023/07/19 生活 3天第2起嬰兒棄屍案 寶寶剛出生「臍帶都還沒剪」慘被丟化糞池 07:122023/07/19 社會 宜蘭壯圍彩繪稻田推體驗活動 邀民收割分送長青食堂 15:322023/07/15 寶島 宜蘭縣通勤月票3方案 通過審核預計8月中上路 17:422023/07/21 生活 宜蘭縣政府再傳貪污案 2官商遭聲押5人交保 08:112023/07/20 社會 童玩節滑水道驚傳衝撞意外 遊客「踢翻」工讀生後倒頭撞地 18:402023/07/19 社會 獨》小豬開唱倒數！ 驚傳羅媽躺醫院已3天 「指數降不下來」 20:352023/07/17 娛樂 淡水漁人碼頭水舞秀22日登場 結合水幕、光雕每日7場次 12:112023/07/22 生活 體驗微醺戀愛感 Sawow莎娃系列7月底上市 19:462023/07/22 生活 高雄女吐血3天「不自覺噴穢物」 看新聞才知吃冰害中毒 12:182023/07/19 生活 宜蘭新景點？ 計「桯」車招呼站引熱議 公所已派人修正 19:142023/07/17 生活 宜蘭縣長盃歌唱賽 最高可獲1萬8800元 11:282023/07/21 寶島 民團籲高鐵提出零方案！ 陳歐珀駁：不應再變成衝擊社會的議題 17:312023/07/21 生活 大雷雨連炸3天！兩地雨勢最猛 後面還有颱風 07:292023/07/17 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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