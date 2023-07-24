杜蘇芮颱風來勢洶洶，受外圍環流影響，宜蘭龜山島今（24日）早起周邊沿海長湧浪有持續增大情形，經現場南北兩碼頭浪潮判斷後落差過大，基於離島臨時碼頭靠泊及遊客上下安全考量，東北角風景管理處宣布今起起封島3天，另外賞鯨船明天起休息三天。